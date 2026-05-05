SNSで59万回も表示され2.2万「いいね」を集めているのは、赤ちゃんのときから一緒にいるという女の子と猫たちの姿。SNS民からは「猫と育ちたかった」「幸せってここにあるんですよね」と、羨む声や感動の声が届いています。 【写真：すやすやと眠る『赤ちゃん』→そばには『子猫たち』がいて…涙が出るほど尊い光景】 お互いが赤ちゃんの頃から Threadsアカウント「Rika」さんが投稿したのは、赤ちゃんの頃から一緒にいる