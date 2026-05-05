米ニューヨーク市のジュリアーニ元市長（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨークのジュリアーニ元市長（81）の広報担当者は4日、入院中のジュリアーニ氏について、肺炎の治療を受けていると明らかにした。一時は人工呼吸器が必要だったが、現在は自発呼吸していると説明した。依然として重体という。米メディアが伝えた。ジュリアーニ氏は1日、自身のトーク番組の冒頭にせき込み、広報担当者が3日、入院し「重体