YouTuberのふくれな（26）が5日、夫・がーどまん（27）のYouTubeチャンネルのライブ配信で第1子妊娠を報告した。【写真】がーどまんがふくれなのほっぺをツン！幸せあふれる2ショットがーどまんが「れなちゃんが妊娠しました」と報告。ふくれなも拍手をして「（妊娠）しましたー」と喜びを語った。続けて、がーどまんは「1年間、妊活をしていた」と明かし、ふくれなも「（子どもが）できました」と笑顔を見せた。配信では