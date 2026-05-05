朝の目覚めに一杯、仕事の合間に一杯、食後にまた一杯―世界中の人々の生活に深く溶け込んでいるコーヒー。エチオピアに起源をもつが、当初は「目を覚ます秘薬」として飲まれていたという。それが15世紀末、飲酒を禁じられていたイスラム教徒の間で嗜好品として定着し、やがてローマ教皇の目に留まると、瞬く間にヨーロッパへ、そして世界中へと広がった。日本もその例外ではない。全日本コーヒー協会によると、日本人のコーヒー消