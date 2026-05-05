女優の山本舞香（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。第1子妊娠を公表した。夫はロックバンド「MYFIRSTSTORY」のボーカル・Hiro（32）。山本はベビーシューズを青空に掲げた写真を投稿し、「第一子を授かりました」と報告。「日々、大切に過ごしていきたいと思います」とつづった。山本とHiroは2024年10月13日に結婚を発表した。Hiroは父が歌手の森進一、母は元歌手の森昌子さん、長兄はロックバンド「ONE OK ROC