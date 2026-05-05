近頃、俳優の松山ケンイチ（41）について、「テレビでよく目にするようになった」との声を聞く。かつてほど仕事を選んでいないとみられるが、理由は他にも。「和田アキ子に関係することだ」との指摘があるそうで……。＊＊＊【写真を見る】松山ケンイチが「女性」に⁉ロングヘアのかわい過ぎる姿を公開話題の連ドラに次々出演松山は先月までの前クール、NHKの「テミスの不確かな法廷」で主役を張り、掛け持ちでTBSの