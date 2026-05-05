先日急逝した父親の遺品整理をしていたあるAさん。父は最期まで現役でバリバリ働いており、身の回りのことはすべて最新のスマホで完結させていた。そんな父は預金管理もスマホでおこなっており、預金通帳がどれだけ探しても見当たらない。唯一の手がかりである父のスマホにはロックがかかっており、中が見れない状態だ。 【画像】 遺言書を作ってほしい理由 困ったAさんはスマホショップの窓口で相談してみるが、ロックは開けら