写真はイメージ（NVS my world／Shutterstock. com）住宅の価格は高くなった。とりわけマンションは豪華な共用部や日常管理の簡便さから人気があり、都市部を中心に新築価格が高騰している。2026年3月の首都圏新築マンションの平均価格は1億円超を維持した。また、この価格帯が高すぎると考える人が中古マンション、新築戸建て、中古戸建てといったほかの選択肢を選んだ結果、これらの価格も上昇している（別掲【グラフ1】参照