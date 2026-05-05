高市政権が進める政策や法案で何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか。そのポイントをイチから確認します。今回は、リアルな政治課題となった憲法改正について解説。具体的な流れと、最速で想定されるスケジュールはどのようなものでしょうか？■賛成派の集会へ…首相がメッセージ山粼誠アナウンサー「every.では今何が議論され、日本がどう変わる可能性があるのか、継続的にお伝えしています。今回は高市首相が意