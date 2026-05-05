総務省は、「こどもの日」にあわせ15歳未満の人口を発表しました。45年連続の減少です。【映像】子どもの人口 45年連続減で過去最少4月1日時点の、15歳未満の人口は前の年より35万人少なく1329万人となりました。子どもの数が最も多かった1955年の2980万人と比べて45％程度に減少しています。総人口に占める子どもの割合は10.8％で過去最低でした。総務省が行った国連の調査との比較では、10.2％の韓国に次いで日本が2番