動画配信サービス・クラウドストレージ・ドメイン更新・スマートフォンアプリの有料プランなど、毎月・毎年発生するサブスクリプションは気づかないうちに増えていきます。「Wallos」は定期支払いを一覧化し、次回支払日や月額・年額の合計、カテゴリ別の支出を確認できるオープンソースのセルフホスト型サブスク管理ツールです。Wallos: Open-Source Personal Subscription Trackerhttps://wallosapp.com/ellite/Wallos: Wallos: