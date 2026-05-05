２０２４年１２月に急逝した歌手で女優の中山美穂さん（享年５４）。生前の撮影ショットが公開された。人気写真家の下村一喜さんが４日までに自身のインスタグラムを更新し「＃中山美穂さん撮影＃下村一喜」と中山さんの撮影を回想。「この写真を撮影した頃、よく創作を御一緒いたしました。大好きな写真です」とモノクロのクールな写真やドラマ「賢者の愛」のビジュアル、中山さんのドレス姿を掲載。「流麗な曲線美。中山美