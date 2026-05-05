北海道千歳市の支笏湖で発生した、たち漕ぎボード＝ＳＵＰの転覆事故の続報です。カヤックで救助に向かい、行方がわからなくなっていた１人が救助され、無事が確認されました。ＳＵＰが転覆したのは、千歳市美笛の美笛キャンプ場近くの支笏湖です。５月５日午後４時２０分ごろ、キャンプ場の管理人から「カヌーかサップで２～３人転覆したようだ」と消防に通報がありました。警察や消防によりますと、ＳＵＰに乗