日本代表選手団が冬季オリンピック史上最多となる24個のメダルを獲得した、ミラノ・コルティナ五輪。今大会をもって引退を表明した、スピードスケートの高木美帆やフィギュアスケートの三浦璃来木原龍一の“りくりゅう”ペアなど、メダリストの面々に注目が集まる中、「美人すぎるモーグル選手」として話題になったのが、五輪初出場を果たした中尾春香だ。【写真】「美人すぎるモーグル選手」中尾春香とイケメン同級生のラブラ