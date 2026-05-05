俳優岸谷五朗と歌手岸谷香の長男で実業家、インフルエンサー岸谷蘭丸（24）が4日、自身のYouTubeチャンネルを更新。テレビ番組で「都知事になりたいです」と発言したことに対し寄せられた、一部の中傷コメントに対し「許せない！」と激怒した。岸谷は1日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）でポジティブな意味で「都知事になりたいです」などと将来の夢を発言。この発言が複数のメディアで報じられ、話題に