ゴールデンウイークも終盤、行楽地や故郷で過ごした人たちで、新幹線や高速道路ではきょう、Uターンラッシュのピークを迎えます。名古屋の実家に帰省「両親と北陸の方へ行ったりして、お魚食べてきたりしました。あさってから、また頑張りたいと思います」愛知県の実家に帰省「大学（入学後）初めての帰省から東京に帰ってきました。洗濯物が乾かないとか、一人暮らしの思い出とかを久しぶりに話しました」「勉強がまずかったので