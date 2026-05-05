スポルティングの中盤に君臨する日本代表MF守田英正は、プレミアリーグ移籍の可能性が取り沙汰されている。ポルトガルメディア『ADEPTOS』は現地５月４日に、「リーズの視界に守田：スポルティングは中盤の選手をゼロコストで失う可能性」と題した記事を掲載。英紙『Daily Mail』の報道を引用する形で、イングランドのリーズ・ユナイテッドが守田への関心を再燃させたと伝えている。リーズはプレミアリーグ残留を確保次第、