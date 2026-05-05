サッカーＪ２、ＲＢ大宮アルディージャは４日、明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域リーグラウンドＥＡＳＴ―Ｂグループ第１５節いわき戦（６日、ＮＡＣＫ）にて、ＲＢ大宮の選手が試合中に走った距離に応じて、選手会が寄付を行うことが決定したことを発表した。試合に出場している選手たちが走った距離を計算し、チームの合計走行距離に応じて「１ｋｍ×３０００円」の金額を、選手会から、脊髄研究財団である「Ｗｉｎｇｓ