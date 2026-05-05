ジェル風仕上がりとワンコート60秒速乾*で人気のジーニッシュマニキュアから、2026年夏コレクションが5月15日（金）に登場します。今季のテーマは“My Hidden Gem”。夏の陽ざしにきらめく貝殻や、心惹かれる小さな宝物をイメージした全4色がラインナップ。指先にさりげない個性と涼やかな輝きをまとえる、注目の新作コレクションです。 夏気分高まる限定4色ラインナップ 「ジーニッシュマニ