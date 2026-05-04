最後まで残っていた第3世代移動通信方式（3G）の通信サービスであるNTTドコモの「FOMA」が、2026年3月31日に終了した。携帯電話からインターネットやメールを利用できる「iモード」もあわせて終了し、モバイルインターネットの歴史において、今年3月は大きな節目といえるだろう。●小学5年生の5割超がスマホを持つ時代「ケータイ」のシェアは1％台報道によると、3G停波直前の時点でもFOMAの個人ユーザーは30〜50万人ほど残っ