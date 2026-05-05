王子製紙本社＝東京都中央区製紙大手の王子ホールディングス（HD）が、今年4月以降入社の新卒や中途採用の社員を対象に、将来の退職一時金の給付制度を廃止した。廃止分を毎月の給与に上乗せすることで、若年層のやる気や定着率の向上につながると判断。中途採用が増加し、終身雇用や新卒採用を前提とした制度の魅力が薄れているという側面もあった。大企業の雇用慣習に一石を投じる試みと言えそうだ。ゲーム大手のセガサミー