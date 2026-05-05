アメリカ証券取引委員会がX＝旧ツイッターの買収をめぐり、イーロン・マスク氏を訴えていた裁判で、マスク氏側が罰金を支払うことで和解することが分かりました。この裁判は、アメリカ証券取引委員会が去年1月、2022年の旧ツイッターの買収をめぐり、実業家のイーロン・マスク氏を証券法違反の疑いで連邦裁判所に訴えていたものです。4日、裁判所に提出された和解合意が開示され、マスク氏側は違反を認めることも否定することもし