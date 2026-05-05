中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本で車を運転する感覚が本当に大好き」との投稿があり、反響を呼んだ。投稿者は語学学校に通う留学生の男性で、「日本に来て半年もたたないうちに日本の運転免許に切り替え、すっかり日本での運転が好きになった。日本人は運転マナーが本当に良く、無理な割り込みもなく、むやみにクラクションを鳴らすこともない。車線変更もウインカーを出せば後続車が譲ってくれるので、まったく難しく