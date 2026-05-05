数多くの店が軒を連ねる日本有数の商店街「アメ横」。この場所で今問題となっているのが、飲食店の「路上営業」です。警視庁はきょう、一斉摘発に乗り出しました。ゴールデンウイーク終盤、多くの人で賑わう東京・台東区にある「アメ横商店街」。この周辺ではきょう…。「歩行者の方、道をあけてください」「店の責任者の方いますか、店の責任者の方」警視庁による飲食店の一斉摘発が行われました。その理由は…。記者「飲食店の席