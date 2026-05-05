床の上でくつろぐ猫ちゃんの姿が、幻の生物にそっくりだと反響を呼ぶことに。投稿を見た人から、「新種のアレかな？」「可愛すぎ！」と反響が寄せられ、再生回数15万回を突破して注目を集めています。たくさんの人に驚きと癒しを与えた、猫ちゃんの姿とはいったい…？ 【写真：床に寝転がっていた『三毛猫』を見ると……『幻の生物にそっくり』な可愛すぎる瞬間】 新種の『ツチノコ』を発見！？ Xアカウント『神楽』に投稿