◇MLB アストロズ-ドジャース(日本時間6日、ダイキン・パーク)アストロズ戦に先発が予定される大谷翔平選手について、ドジャースのロバーツ監督は急きょ“投手専念”での起用を明言しました。日本時間5日の試合に「1番・指名打者」で出場した大谷翔平選手は、3打数無安打1打点2四球。自己ワーストの24打席連続無安打となりました。打者として不振にあえぐ中、投手としては今季5試合に登板し2勝1敗、防御率0.60。“投手”として自身