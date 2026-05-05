お笑いタレント山田邦子（65）が後輩芸人をめぐる一部記事について、コメントした。山田は4日夜、ヤフーニュースのコメント欄の「エキスパート枠」に投稿。お笑いトリオのパンサー尾形が、ユーチューバー、カノックスターのYouTubeチャンネルにゲスト出演し、実名はあげなかったものの「嫌いな芸人」について「1人だけいる」などと答えたことを報じた記事にコメントした。同記事で尾形は、その嫌いな芸人について、暴力が凄いとか