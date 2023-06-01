韓国の外務省は4日夜、ホルムズ海峡付近に停泊していた韓国の貨物船で爆発と火災が発生したと発表しました。攻撃を受けたとの情報もあり、韓国政府は情報収集を続けています。韓国の外務省は、イランによって事実上封鎖されているホルムズ海峡付近で日本時間4日午後8時40分ごろ、韓国の海運会社が運航するパナマ船籍の貨物船で爆発と火災が発生したと発表しました。貨物船には約20人が乗船していましたが人的被害はないとしていま