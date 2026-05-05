今回の舞台はオーストラリア・メルボルン。だが、俳優としてではない。カードテーブルの上で勝負に挑んでいる――。今年3月、韓国・済州島で開催されたポーカー大会「Triton ONE JEJU 2026」への参加が話題となった俳優・田中圭（41）。その動向が、再び注目を集めている。「田中さんといえば昨年4月、『週刊文春』によって永野芽郁さん（26）との不倫疑惑が報じられました。その約3カ月後の同年7月には、アメリカ・ラスベガスで開