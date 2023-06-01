ドジャースの大谷翔平投手（31）が4日（日本時間5日）、ナ・リーグ投手部門で自身初の3、4月の月間MVPを受賞した。5試合、30イニングを投げ、2勝1敗、防御率0・60、34奪三振。被安打17、与四球9、奪三振34、WHIP（1イニングあたりの走者の数）0・87、被打率.160、9イニング辺りの奪三振は10.20を記録した。5試合以上に先発した投手の中で、防御率はメジャー全体トップ。4失点（自責点2）で失点数はリーグ最少タイで、被安打