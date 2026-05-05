北海道札幌市の住宅で、首を圧迫するなどして6歳の息子を殺害した疑いで46歳の女が逮捕されました。逮捕されたのは、札幌市手稲区の上井雪峰容疑者（46）です。上井容疑者は4日午前6時半ごろから午後8時ごろまでの間に、札幌市手稲区新発寒7条11丁目の住宅で、息子の雄翔さん（6）の首を圧迫するなどして殺害した疑いです。上井容疑者は4日午後8時ごろ、「子どもが死んだ。殺した」と警察に通報しました。警察官が駆け付けた時、雄