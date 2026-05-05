気象予報士でタレントの吉田ジョージさんが3日に亡くなったことが分かった。4日、所属事務所が発表した。56歳だった。 【写真】インスタグラムの最後の投稿は「スイッチ!」共演者との野球ポーズだった 公式ホームページによると、4月17日、東海テレビの番組出演後に倒れ意識不明となり、そのまま帰らぬ人となったという。 「あまりの突然の訃報に、社員・所属タレントスタッフ一同未だ信じが