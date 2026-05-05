醍醐中（京都市伏見区）が３０年以上取り組む関西盲導犬協会（亀岡市）への寄付の総額が昨年、２匹分の育成費にあたる６００万円を超えた。同協会は「長期間、寄付を続けてもらえてありがたい」と感謝する。【写真】盲導犬が暮らしていた犬舎寄付活動は１９９４年に始まった。家庭から集めた空き缶を換金し、盲導犬の育成費として毎年、同協会へ贈っている。育成費は１匹あたり３００万円だが、同中の寄付総額は昨年時点で６１