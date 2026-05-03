れいわ新選組から離党者が相次ぎ、ネット上で物議を醸している。 4月30日、下門あいか沖縄県浦添市議会議員は公式X（旧Twitter）で、「4月27日に離党届を提出し、本日4月30日付で受理され、正式にれいわ新選組を離党いたしました」と報告。 ポストに添付された離党届によると、離党理由は6つ。その中で、れいわ新選組の現状について、「現行方針と実際の党の行動が一致していない」と批判し、「構成員の意見に対して丁寧な対話