テレビ東京の経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜後10・00、金曜後11・00）は5日に、番組のエンディングテーマ曲「カサブランカ」を歌うアーティスト・中森明菜（60）の独占インタビューを放送する。歌手活動44周年を迎え、今夏には20年ぶりとなる待望のライブツアーを控える中森明菜。近年の活動では極めて異例となる今回の独占インタビューで、「経済」への関心や「平和」に対する願い、さらに