清楚で整った顔立ちより、ルックスだけで評価されないアナウンサーに人気が集まる理由とは――。NHKからフリーに転身した和久田麻由子アナの初レギュラー番組『news LOG』（日本テレビ系）の2回目が5月2日に放送され、生放送でプロボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥選手の勝利などを伝えた。【写真】和久田麻由子アナがフジとTBSではなく日テレを選んだワケ 今週からついに新報道番組に登場ただ、初回