「楽天３−２日本ハム」（５日、楽天モバイル最強パーク）またしても審判がヒヤリとする場面があった。七回の日本ハム・郡司の打席。４球目をバットを折りながら前に飛ばし、セカンドへの内野安打となった。ただ、折れたバットが後方にいた長川球審の頭に直撃。球場はどよめき、日本ハムのトレーナーや、次打者のレイエスが心配そうに声をかけたが、ヘルメットをかぶっていたこともあり大事に至らず、そのまま試合は続行され