結婚を前提に交際している相手の実家。いざ挨拶に行ってみたら、想像を絶する「汚部屋」だった……。結婚は2人のことだから、実家は関係ないと目をつむるのか、それとも結婚自体を考え直すべきか。これは悩むテーマではないだろうか。ガールズちゃんねるに4月下旬、「彼の実家が衛生的に気になる」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は3年交際している彼がいる新卒2年目の女性。現在、同棲費用を貯めるために互いに実家暮