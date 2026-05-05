小泉防衛大臣はフィリピンのテオドロ国防相との共同記者会見で、海上自衛隊の護衛艦や航空機の輸出を念頭に、フィリピンとのワーキンググループを創設すると明らかにしました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則などを改定し、長年規制してきた殺傷能力のある武器の輸出が可能となりました。協議が進み、輸出が正式に決まった場合には、初めての武器輸出案件となる可能性があります。