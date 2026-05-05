タレントの辻希美（38）が5日、YouTubeチャンネルを更新。美容整形を行ったことを報告した。辻は、「【クマ取り】術前〜術後のダウンタイム9日間の記録」と題した動画を投稿。かねて気になっていたというクマ取りの施術に臨んだことを告白した。動画では、術後すぐの様子から公開。「局所麻酔でやったんですけど、思ったより痛かったです」と率直な感想を語っていた。さらに、ダウンタイムの様子も投稿。完全に腫れや赤み