岡山県内の温泉ホテルに宿泊していた76歳の女性が、5月1日から行方不明に。不明となってから、5月5日で5日目。地元の警察や消防などが500人態勢で捜索活動を続けています。岡山・美作市内で行方が分からなくなっているのは、広島・福山市在住の藤田博子さん（76）です。藤田さんはゴールデンウィーク期間中の5月1日から、美作市内の湯郷温泉のホテルを家族5人で訪れていました。しかし、その日の午後9時ごろ、夫が確認したのを最後