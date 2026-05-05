女優・深田恭子（43）が5日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露し反響を呼んでいる。「皆様お久しぶりですあっという間に5月ですね！！G.Wいかがお過ごしですか？」と書き出された、今年2月ぶりの投稿。「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と報告し、花束を手に笑顔の近影を披露した。続けて「苦楽を共にし、私を支えてくれていた