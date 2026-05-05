トートバッグ専門ブランド「ROOTOTE(ルートート)」から、スヌーピーデザインの刺しゅうがかわいいデイリーユースなバッグが到着！「Happiness is for everyone(幸せはすべての人に)」をキーワードにしたシリーズで、ハンドルやショルダーストラップのテープにもこのフレーズがデザインされているのがポイント。【写真】スヌーピーがドッグハウスの上でくつろぐシーンを刺しゅうした「ROOTOTE」の新作バッグ2型を見る「ROOTOTE」の