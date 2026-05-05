5日午前、下伊那郡阿智村の住宅で、50代の母親と10代の男女2人の子どもの遺体が見つかりました。警察は無理心中の可能性も視野に調べを進めています。警察によりますと、死亡したのは阿智村駒場に住む50代の母親と10代の男女2人の子どもです。5日午前3時すぎ、この家に住む10代の長男が「母親から暴力を振るわれた」と約500メートル離れた交番に届け出ました。その後、警察が家を訪ねると、家の中で倒れている母親と子ども2