安倍元首相の慰霊碑に献花する高市首相＝4日、キャンベラ（共同）【キャンベラ共同】高市早苗首相とオーストラリアのアルバニージー首相は4日、首都キャンベラの「キャンベラ奈良平和公園」にある故安倍晋三元首相の慰霊碑に献花し、追悼した。慰霊碑は安倍氏が2022年7月に奈良市で街頭演説中に銃撃され死去したのを受け、オーストラリア政府などが設置した。公園は奈良市とキャンベラが1993年に姉妹都市提携を結んだことを機