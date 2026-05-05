赤ちゃんと初めて会ったわんこの反応が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で41万回再生を突破し、「自然と涙が...」「心が温かくなりました」「頼もしいお兄ちゃん」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：妊娠中、ずっと寄り添い続けてくれた犬→出産後『赤ちゃんと初めて会った』結果…涙が出るほど素敵な物語】 初対面で兄の自覚芽生え Instagramアカウント「milo__s」の投稿