声優の本多真梨子が4日夜、Xを更新。「結婚願望」についてつづった。本多はまず、声優の明坂聡美が同日夜、Xで「酒の場で出会ったのみ友達」の男性と結婚したことを発表したポストを引用。「あけちゃんが……あけちゃんが………不動のセンター…絶対の安心感があった…あけちゃんが……お、おめ、おめでとう……(流血)幸せになってね……。残ってるのは誰ですかぁぁぁぁぁぁあああああああぁぁぁ(叫)」と明坂を祝福しつつも、