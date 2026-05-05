最近の物価高は、イラン戦争による原油高がダメ押しとなり、私たちの生活を直撃している。節約も限界を迎え、食費や日用品など「もう削れる生活費がない」と嘆く人も多いだろう。こうした状況下で残された最後の手段は、住宅費にメスを入れることだ。とはいえ、家賃の安い地域となれば地方移住が前提となる。リモートワークが可能な人や有資格者を除けば、移住先での転職や起業も視野に入れる必要が出てくる。限界突破！首都圏の