冷凍しても魚の切り身同士がくっつかない！クッキングシート活用法▶【画像でまとめて見る】もう失敗しない！魚の切り身の冷凍ストレスをゼロにする驚きの裏技魚の切り身を冷凍保存する方は多いですよね。しかし、パックに入ったまま冷凍すると身が重なってしまい、調理する際にきれいにはがせなくてイライラすることも…。そこで今回は、SNSで話題のクッキングシートを活用した魚の切り身の冷凍保存と調理術を紹介します。■