5月5日の端午の節句（たんごのせっく）は、こいのぼりや五月人形、柏餅などで親しまれる季節の行事です。青空に泳ぐこいのぼりのイメージが強いこの時期ですが、実は天気や気候とも深い関わりがあります。端午の節句の由来とともに、初夏の天気の特徴や暮らしとのつながりを見ていきましょう。端午の節句とは？端午の節句は、五節句（人日・上巳・端午・七夕・重陽）のひとつで、もともとは中国から伝わった行事です。「端午」はも